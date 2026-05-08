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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 8 de mayo informa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 16%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Jueves 14 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Viernes 15 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
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