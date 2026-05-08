Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 8 de mayo informa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 16%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Jueves 14 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Viernes 15 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

