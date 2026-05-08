Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 8 de mayo informa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 16%.Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Jueves 14 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Viernes 15 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Guadalajara