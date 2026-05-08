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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 8 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 15%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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