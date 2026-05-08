Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 8 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 15%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos