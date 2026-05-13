El IDEFT impulsa nuevos estándares nacionales de competencia al estilo Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) pasó de ser entidad certificadora y evaluadora dentro del Sistema Nacional de Competencias del CONOCER a convertirse en el Comité de Gestión por Competencias para el Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, volviéndose el primer instituto de su tipo en el país en alcanzar esa distinción.

A partir de ello, el IDEFT impulsa la creación de estándares oficiales de competencia diseñados desde la realidad económica, cultural y social del Estado para certificar oficios, actividades productivas y servicios especializados, con una agenda que abarca desde la industria metalmecánica y las tecnologías avanzadas hasta actividades artesanales, gastronómicas y de atención social, mediante la cual analiza, actualiza y propone nuevos estándares con alcance nacional.

Durante la Primera Sesión Ordinaria de este organismo, encabezada por el director general, Salvador Cosío Gaona, se integraron grupos técnicos especializados conformados por alrededor de 60 expertos de distintos sectores, quienes participan en la elaboración y actualización de estándares de competencia orientados a responder a las necesidades reales del mercado laboral y productivo de Jalisco.

“El comité tiene una alta función: revisar estándares, actualizarlos y, sobre todo, crear nuevos, construidos desde la experiencia y vocación productiva de Jalisco”, expresó Cosío Gaona.

El IDEFT impulsa nuevos estándares de competencia para sectores estratégicos. ESPECIAL

Entre los procesos de creación de estándares destacan la elaboración de salsas saborizantes a base de chiles de distintas regiones de Jalisco; la fabricación artesanal de muebles con madera noble e incrustaciones de maderas finas elaborados en Jalostotitlán; la artesanía con la técnica prehispánica del barro canelo de Tonalá; la fabricación de equipales; la producción artesanal con fibra de pita; así como actividades vinculadas con la industria cárnica y el trabajo del jimador.

También avanzan estándares relacionados con Auxiliar de Notaría, Auxiliar Judicial y acompañamiento a víctimas de desaparición forzada, además de proyectos sobre inclusión y lengua de señas mexicana desarrollados junto con asociaciones de personas sordas y autoridades educativas.

Otro tema en análisis es la actualización de estándares relativos a la industria gastronómica y de hospitalidad, sectores estratégicos para la economía estatal.

Durante la sesión se informó además que el comité concretó acuerdos de colaboración con decenas de entidades públicas y organismos socioproductivos para fortalecer la certificación, así como la creación y actualización de estándares de competencia, especialmente en actividades de la construcción, metalmecánica y tecnologías avanzadas.

Gabriel Salles, del Servicio Nacional del Empleo Jalisco, reconoció la coordinación entre el IDEFT y el sector empresarial para responder a las necesidades laborales actuales, mientras que Arturo Castelazo calificó como histórico el impulso a la inclusión y al reconocimiento de la lengua de señas mexicana.

En tanto, Daniel Lemus García, representante de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco, y Wilibaldo Ruiz Arévalo, en representación de la Secretaría de Educación Jalisco, coincidieron en que el fortalecimiento de las competencias laborales y la profesionalización son herramientas clave para vincular educación, productividad y desarrollo económico.

Con ello, el IDEFT consolida una ruta de trabajo enfocada en construir estándares nacionales desde las fortalezas regionales del Estado y convertir conocimiento, experiencia y vocación productiva en herramientas reales de desarrollo económico y movilidad laboral.