El Carnaval Chapala 2026 cumple con las expectativas

El Carnaval Chapala 2026 cerró con una asistencia de 100 mil personas, cifra superior a los 60 mil visitantes proyectados inicialmente, de acuerdo con datos de los organizadores. Las actividades se realizaron en Chapala, Ajijic y Atotonilquillo, con eventos gratuitos y una cartelera artística diversa.

Entre los invitados destacó Martín Vaca en la inauguración, así como la participación del Municipio de Aguascalientes, que presentó estatuas vivientes inspiradas en José Guadalupe Posada y muestras artesanales.

La ocupación hotelera alcanzó 90% y la derrama económica fue estimada en 120 millones de pesos. Autoridades reportaron saldo blanco en materia de seguridad durante el desarrollo de las actividades.