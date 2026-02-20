Viernes, 20 de Febrero 2026

El Carnaval Chapala 2026 cumple con las expectativas

El evento tuvo una asistencia muy superior a la calculada originalmente

Los Kumbia Kings se presentaron en el Carnaval de Chapala. ESPECIAL

El Carnaval Chapala 2026 cerró con una asistencia de 100 mil personas, cifra superior a los 60 mil visitantes proyectados inicialmente, de acuerdo con datos de los organizadores. Las actividades se realizaron en Chapala, Ajijic y Atotonilquillo, con eventos gratuitos y una cartelera artística diversa.

Entre los invitados destacó Martín Vaca en la inauguración, así como la participación del Municipio de Aguascalientes, que presentó estatuas vivientes inspiradas en José Guadalupe Posada y muestras artesanales.

La ocupación hotelera alcanzó 90% y la derrama económica fue estimada en 120 millones de pesos. Autoridades reportaron saldo blanco en materia de seguridad durante el desarrollo de las actividades.

