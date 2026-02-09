Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 9 de febrero prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

