Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este lunes 9 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 39% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16