Lunes, 09 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este lunes 9 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 39% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey
Clima en Mazamitla
Clima en Tonalá
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Cancún
Clima en El Salto
Clima en Zapopan
Clima en Tlaquepaque
Clima en Ciudad de México

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones