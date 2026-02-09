Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este lunes 9 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 39% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

