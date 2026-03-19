Ecosistemas de innovación en salud, tema central del CIAM 2026 del Hospital Civil de Guadalajara

Con el objetivo de impulsar el conocimiento de las y los trabajadores y especialistas en materia de Salud, del 26 al 28 de marzo se llevará a cabo la XXVII edición del Congreso Internacional de Avances en Medicina (CIAM) 2026, que buscará reunir a alrededor de ocho mil participantes, teniendo como sede en el Conjunto Santander de Artes Escénicas (CSAE).

Se trata del máximo evento académico organizado por el Hospital Civil Guadalajara, y que incluye conferencias magistrales, paneles, concursos, trabajos de investigación, un simposio de medios de comunicación y un panel de innovación en salud, destinados a estudiantes y pasantes de medicina, enfermeros, médicos y especialistas de la salud.

CIAM impulsará innovación y colaboración para transformar atención médica

La directora general del HCG, María Elena González González, destacó que entre los objetivos más importantes del CIAM se encuentra la transferencia de conocimientos para mejorar la atención médica. "Si encontramos cuál es la mejor manera de otorgar esa atención médica, significa que vamos a encontrar la manera de aprender, compartir y transformar la manera en la que en el Hospital Civil se atiende a los pacientes", dijo.

El eje temático del próximo CIAM será "Ecosistemas de innovación en salud", y en este sentido, refirió, hablar de estos ecosistemas es hablar sobre la creación de redes de colaboración inter y transdisciplinar, "donde participan e intervienen todos los actores que se dedican a las disciplinas de la salud".

El CIAM incluye temáticas en innovación tecnológica, clínica y organizacional, con ponentes de nivel nacional e internacional, en este sentido, refirió la directora, también habrá de dialogar sobre el cómo nos relacionamos con el entorno en salud, "que abarca sistemas de organización y sistemas tecnológicos que nos permiten ser más eficientes y eficaces en la atención de nuestros pacientes y la forma en la que realizamos todos estos procedimientos", dijo.

CIAM 2026 reunirá innovación, ciencia y capacitación médica de alto nivel

El presidente Ejecutivo del CIAM 2026, Mauricio Alfredo Ambriz Alarcón, señaló que el ecosistema de innovación es bidireccional, no solamente la parte de la infraestructura del recurso humano, como médicos, enfermeras ; sino que incluye ingeniería biomédica, informática médica, código mater, diagnóstico integral y terapia respiratoria en paciente con enfermedad respiratoria, entre otras áreas.

Ante ello, instó a las y los interesados en participar en las diversas actividades del CIAM, a darse cita del 26 al 28 de marzo en el CSAE, destacando los cursos precongreso, "que ofrecen una experiencia formativa integral que combina escuelas de alta complejidad con talleres prácticos de destrezas y técnicas en soporte ventilatorio neonatal no invasivo, cirugía bariátrica y metabólica", entre otras.

El eje temático del próximo CIAM será "Ecosistemas de innovación en salud". CIAM

Además, dijo, se llevará a cabo el III Foro de género y salud; el XII Foro de Cooperación Interinstitucional y el XII Simposio de Medios de Comunicación y Salud, que en esta ocasión abordará el tema de los riesgos de la desinformación en el área de la salud.

Habrá también paneles especializados en la atención transdiciplinar del paciente geriátrico con fragilidad; cirugía en el paciente con obesidad: decisiones críticas en escenarios de alta complejidad; la ruta del cáncer: del diagnóstico oportuno al manejo integral transdiciplinar en cáncer de páncreas, entre otros.

CIENF 2026 apostará por innovación y evidencia para transformar la enfermería

Sor Estela Primero Hernández, presidenta ejecutiva del Congreso Internacional de Enfermería CIENF 2026, precisó que, como gremio, las y los enfermeros buscan consolidarse en la innovación estratégica en el área y, al mismo tiempo, articularlo con evidencia y transformar los sistemas de salud.

En este sentido, dijo, el CIENF tiene programadas tres conferencias magistrales, la edición de trabajos libres, el Concurso de la lámpara, entre otras actividades.

¿Cómo asistir al CIAM 2026?

Las inscripciones al CIAM 2026 seguirán abiertas hasta el 22 de marzo , con costo especial por inscripción oportuna. El programa completo y toda la información respecto de este Congreso puede consultarse en el sitio: https://ciam.hcg.gob.mx/

Costos de inscripción al CIAM 2026

Estudiantes de Pregrado: 700 pesos.

Estudiantes de Posgrado: Mil pesos.

Área paramédica y afin: Mil 350 pesos.

Área Médica: Dos mil pesos.

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