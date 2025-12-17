Economía de Jalisco cierra 2025 arriba del promedio nacional

Al cierre de 2025, Jalisco se consolidó como uno de los estados con mejor desempeño económico del país, con indicadores superiores al promedio nacional, gracias a las estrategias del Gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO).

De enero a noviembre, la entidad generó 48 mil 058 empleos formales, cifra que duplica el promedio nacional, con una tasa de desempleo de 2.5 por ciento y informalidad laboral de 46.9 por ciento, ambas por debajo de los niveles nacionales.

En comercio exterior, Jalisco mantuvo el liderazgo como estado no fronterizo número uno en exportaciones, con 18 mil 706 millones de dólares, y escaló al octavo lugar nacional en Inversión Extranjera Directa, con 902 millones de dólares, registrando un aumento de 81 por ciento en nuevas inversiones durante el tercer trimestre.

Durante 2025, SEDECO destinó 162.5 millones de pesos en incentivos a 600 empresas, de las cuales 51 por ciento se ubican en municipios del interior y 47 por ciento son lideradas por mujeres, generando más de 13 mil empleos formales.

Se implementaron tres aceleradoras: una para municipios, otra para PyMEs —beneficiando a 59 empresas con 21 millones de pesos— y la tercera, Impulso Jalisco Exporta, enfocada en la internacionalización de 22 sectores, incluyendo agroindustria, farmacéutico, tecnologías de información y manufactura.

En el sector artesanal, se credencializaron mil 184 artesanas y artesanos, con apoyos por 4.2 millones de pesos y participación en 17 eventos de exhibición, logrando ventas por 8.1 millones de pesos, un aumento de 72 por ciento respecto a 2024.

El Gobierno de Jalisco continuará fortaleciendo políticas públicas para impulsar empresas, proteger el empleo y consolidar un crecimiento económico sostenido e incluyente en todas las regiones del estado.