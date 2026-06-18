Detienen a sujeto señalado de asesinar a Adrián Salinas cuando viajaba en un camión con rumbo al Agua Azul

Señalado como el presunto responsable de la agresión registrada el pasado 28 de mayo donde tras una discusión vial disparó a un camión del trasporte público, fue detenido Javier Enrique "N", acusado de la muerte de Adrián Salinas, líder juvenil de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco de Zúñiga.

La Fiscalía de Jalisco recordó que los hechos sucedieron en la avenida Mariano Otero casi a su cruce con la avenida Las Rosas, en Guadalajara, donde el joven perdió la vida al interior de un camión de transporte público.

"Las labores de inteligencia realizadas desde el primer momento de los hechos permitieron a la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales (de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada) iniciar las indagatorias para identificar al presunto causante y solicitar una orden de aprehensión en su contra", afirmó la dependencia en un comunicado.

Inteligencia y operativo en la colonia Del Fresno

A través de un despliegue estratégico de Policías de Investigación realizado hoy en la colonia Del Fresno, en Guadalajara, se logró la captura de Javier Enrique "N", a través de la cumplimentación del mandamiento judicial vigente por el delito de homicidio calificado, en las modalidades de alevosía y ventaja.

"Javier Enrique "N" está señalado como el presunto responsable del ataque que cobró la vida de un joven quien viajaba como usuario al interior de un camión del transporte público", señaló el comunicado.

Tras un altercado con el operador de la unidad, el hoy detenido presuntamente sacó un arma de fuego que detonó hacia el camión. El proyectil impactó al joven, causando que perdiera la vida en el lugar.

Frente a la justicia

"Como aseguró el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, luego de la agresión, las investigaciones no cesaron para lograr la plena identificación y captura del presunto causante, por lo que este 18 de junio se logró su aprehensión en colaboración con la Guardia Nacional y el monitoreo del C5 Escudo Jalisco" , dijo la Fiscalía en el documento.

Una vez aprehendido, Javier Enrique "N" fue trasladado desde las instalaciones de la Fiscalía del Estado hacia un complejo penitenciario, donde será puesto a disposición del juzgado que determinará su situación legal en las próximas horas, finalizó la Fiscalía del Estado.

NG