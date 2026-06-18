Ven en solución de conflictos una vía para fortalecer la economía y la certeza jurídica

Los conflictos que tardan años en resolverse no sólo saturan los tribunales; también frenan inversiones, encarecen los negocios y erosionan la confianza en las instituciones. Con ese diagnóstico, más de 300 especialistas nacionales e internacionales participaron en Jalisco en el V Congreso de Arbitraje "El ecosistema arbitral: nuevas fronteras, especialización y retos", donde analizaron los mecanismos alternativos de solución de controversias como una vía para fortalecer la justicia y la certeza jurídica.

Organizado por el Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco, A.C ., el encuentro reunió a académicos, árbitros, litigantes y estudiantes, consolidándose como el foro especializado en arbitraje más importante de la región occidente del país.

Durante la inauguración, el presidente del Colegio, Fernando Zepeda Estrada, destacó que el arbitraje se ha convertido en un instrumento estratégico para responder a las necesidades de una sociedad cada vez más dinámica.

"Las sociedades más competitivas son aquellas que cuentan con mecanismos eficaces para resolver sus diferencias. Fortalecer el arbitraje es fortalecer la confianza en las instituciones, facilitar el acceso a una justicia más ágil y crear un entorno de certidumbre que beneficia tanto a los ciudadanos como a la actividad económica", afirmó.

Añadió que el impacto de estos mecanismos trasciende el ámbito jurídico. "Cada conflicto que encuentra una solución oportuna genera confianza, reduce costos sociales y fortalece las condiciones para el crecimiento y el bienestar colectivo. Ese es el valor que buscamos impulsar desde el Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco", señaló.

Respaldo institucional y visión de Estado

Al declarar formalmente inaugurado el congreso, la consejera jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco, Tatiana Anaya Zúñiga, subrayó la importancia de consolidar mecanismos que complementen la función jurisdiccional y fortalezcan la certeza jurídica.

"Hoy, más que nunca, los mecanismos alternativos de solución de controversias —y en especial el arbitraje— se han consolidado como una herramienta estratégica para la paz jurídica y la certidumbre económica en Jalisco y en todo México", expresó.

Asimismo, refrendó el compromiso del Gobierno del Estado con el fortalecimiento de estos instrumentos. "Desde el Gobierno del Estado de Jalisco, y particularmente desde la Consejería Jurídica, celebramos y respaldamos este esfuerzo. Porque un Estado que promueve el arbitraje es un Estado que apuesta por la justicia pronta, por la descongestión de los tribunales y por un ambiente de negocios seguro y confiable", afirmó.

Finalmente, reconoció la labor del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco por consolidar este encuentro como el foro especializado en arbitraje más importante de la región occidente del país y por impulsar la profesionalización en esta materia.

Sinergia por la justicia

La ceremonia inaugural reunió además a representantes de los tres ámbitos vinculados al sistema de justicia: el gremio arbitral, el Gobierno del Estado y el Poder Judicial. En representación de este último participó el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y del Consejo de la Judicatura, José Luis Álvarez Pulido.

NG