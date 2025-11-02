Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 2 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 2 de noviembre determina que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 8 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

