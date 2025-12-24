Detienen a presunto homicida del director del DIF de El Salto

Elementos de la Fiscalía del Estado capturaron la noche del martes a Ángel Yael “N”, presunto responsable del homicidio de Enrique Estrada Jiménez, quien se desempeñaba como director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de El Salto. El crimen ocurrió el pasado 12 de diciembre.

El funcionario fue hallado un día después en la bañera de su domicilio, con lesiones producidas por arma de fuego. Las investigaciones revelaron que había estado en compañía del detenido, por lo que se giró una orden de aprehensión en su contra.

Ángel Yael “N” fue detenido en Ciudad Guzmán y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que responda por los hechos de los que está señalado.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para deslindar responsabilidades en este caso.