Detectan fraude con multas viales

Un mensaje aparece de pronto en el celular. El tono es urgente, casi amenazante: “Su vehículo presenta adeudos pendientes”, “Existe una orden de retención”, “Evite que su automóvil sea enviado al corralón”. Debajo, un enlace promete consultar la supuesta multa y realizar el pago de inmediato. Todo parece oficial. El logotipo, el lenguaje institucional y la presión del tiempo buscan generar miedo. Pero detrás de esa aparente notificación gubernamental se esconde una nueva modalidad de fraude digital que ya encendió las alertas en Jalisco.

Las autoridades estatales advierten sobre esta práctica que circula principalmente a través de WhatsApp y mensajes SMS, donde delincuentes intentan engañar a los ciudadanos para robar dinero, datos personales o incluso tomar control de sus dispositivos móviles.

El modus operandi es simple, pero efectivo. Los estafadores envían mensajes masivos asegurando que el propietario de un vehículo tiene multas pendientes, adeudos vehiculares o una orden administrativa relacionada con el automóvil. Para “resolver” el problema, invitan al usuario a ingresar a un enlace donde supuestamente podrá consultar el saldo y efectuar el pago correspondiente.

Sin embargo, al abrir el vínculo, la víctima puede ser dirigida a páginas falsas diseñadas para capturar información bancaria, contraseñas y datos personales. En otros casos, el enlace instala programas maliciosos capaces de intervenir el teléfono, acceder a fotografías, contactos o aplicaciones financieras, e incluso suplantar la identidad del usuario.

El Gobierno de Jalisco reiteró que ninguna dependencia estatal envía enlaces de pago por WhatsApp, SMS o redes sociales. Por ello, pidió a la población desconfiar de cualquier mensaje que solicite pagos urgentes relacionados con trámites vehiculares o fiscales.

La advertencia surge en un contexto donde las estafas digitales han evolucionado con rapidez y utilizan cada vez mecanismos más sofisticados para aparentar autenticidad. Los delincuentes aprovechan el temor de las personas a perder dinero, recibir sanciones o enfrentar problemas legales para provocar reacciones inmediatas y evitar que la víctima verifique la información.

Especialistas en ciberseguridad señalan que uno de los errores más comunes es actuar impulsivamente ante mensajes alarmantes. Recomiendan no abrir enlaces sospechosos, evitar descargar archivos provenientes de números desconocidos y jamás proporcionar información bancaria desde páginas cuya autenticidad no pueda confirmarse.

También sugieren bloquear y reportar los números desde los cuales se reciben estos mensajes, además de mantener actualizado el sistema de seguridad del teléfono móvil. Contar con antivirus y mecanismos de verificación en dos pasos puede reducir considerablemente el riesgo de ser víctima de este tipo de delitos.

En caso de tener dudas sobre multas o adeudos vehiculares, las autoridades recomiendan ingresar manualmente al portal oficial del Gobierno de Jalisco o acudir directamente a las recaudadoras estatales, evitando utilizar accesos directos enviados por terceros.

La Policía Cibernética de la Fiscalía del Estado también mantiene abiertos sus canales de atención para recibir reportes y orientar a quienes hayan detectado intentos de fraude o hayan sido afectados por estas prácticas.