Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este martes 19 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 29%.Según se establece, el clima presenta un 87% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Miércoles 20 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Monterrey