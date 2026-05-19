Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este martes 19 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 29%.

Según se establece, el clima presenta un 87% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 20 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

