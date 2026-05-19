Martes, 19 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 19 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 39 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se informó, el clima presenta un 38% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta
Clima en Chapala
Clima en Cancún
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Ciudad de México
Clima en El Salto
Clima en Zapopan
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tlaquepaque
Clima en Monterrey
Clima en Tonalá

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones