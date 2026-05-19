Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este martes 19 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.Según se comunicó, el clima presenta un 23% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Guadalajara