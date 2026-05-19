Martes, 19 de Mayo 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este martes 19 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.

Según se comunicó, el clima presenta un 23% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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