Descarrilamiento en la Línea 4 fue por error humano

La tarde del martes, un vagón de la Línea 4 del Tren Ligero sufrió un descarrilamiento en las inmediaciones de la estación Las Juntas, lo que generó una alerta en el sistema de transporte. David Zamora Bueno, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), explicó que el incidente fue causado por un error humano y no por fallas en la infraestructura ni en la construcción de la línea.

“El tren experimentó un descarrilamiento en el cambio de vías, debido a que el cierre se efectuó antes de tiempo”, explicó el funcionario.

Añadió que se están tomando medidas para evitar futuros incidentes, destacando que la clave está en reforzar la capacitación de los operadores.

“Estamos trabajando en que todos los operadores calibren correctamente los tiempos de los cambios de vía, para evitar situaciones como esta”, afirmó.

Zamora Bueno también hizo referencia a un incidente previo en la misma línea, relacionado con una interrupción en el suministro eléctrico. Sin embargo, destacó que en ninguno de los sucesos se registraron personas heridas ni daños a los usuarios.

El titular de la SIOP aseguró que se están tomando las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros y evitar que este tipo de fallas se repitan.