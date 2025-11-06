Jueves, 06 de Noviembre 2025

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 6 de noviembre de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 6 de noviembre informa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 16%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Sábado 8 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Domingo 9 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 11 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Miércoles 12 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

