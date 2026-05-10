Vinculan a proceso a funcionario de Jalisco por cateo irregular

Este domingo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) dio a conocer el caso de la vinculación a proceso de un servidor público por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, derivado de hechos registrados en el municipio de Zapopan.

Investigan presuntas violaciones a derechos

De acuerdo con las investigaciones, el imputado, adscrito al área de órdenes de aprehensión de la Fiscalía del Estado, habría participado en el cumplimiento de una orden judicial presuntamente realizada con violaciones a derechos fundamentales de la víctima, entre ellos los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso e inviolabilidad del domicilio.

Los hechos ocurrieron el 16 de enero de 2024 en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Bugambilias, donde presuntamente el servidor público y otros participantes ingresaron sin autorización judicial de cateo y sin identificarse plenamente al momento de la intervención, dijo la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado.

FECC integró videograbaciones y entrevistas

"Como parte de los actos de investigación, la FECC integró diversos datos de prueba, entre ellos videograbaciones captadas por cámaras de vigilancia del domicilio, así como entrevistas y documentos relacionados con los hechos denunciados" , señaló.

Tras analizar los datos de prueba expuestos por la Fiscalía Anticorrupción, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado al considerar que existen elementos suficientes para continuar con la investigación.

Imponen medidas cautelares

Asimismo, se le impusieron medidas cautelares, entre las que se encontraron la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad correspondiente para firmar, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la restricción de acercarse a la víctima y personas relacionadas con el caso.

Finalmente, la autoridad jurisdiccional estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

EE