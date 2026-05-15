Ma. Concepción Belmontes, conocida como Conchita, busca desde junio de 2016 a su hijo, Juan Antonio Olmeda Belmontes.

El 8 de mayo de 2026 fue citada por el Ministerio Público que llevaba su caso para decirle que había coincidencias genéticas con Juan Antonio en restos que se hallaban, desde 2016, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sin embargo, hoy no tiene un cuerpo al cual darle sepultura.

Los restos fueron hallados en tambos con ácido

De acuerdo con Axel Rivera Ávila, a Conchita se le notificó que había coincidencias de ADN con restos que habían sido encontrados en tambos con ácido en julio de 2016.

Sin embargo, no fueron suficientes para poder entregarle un cuerpo a Conchita, pues se trata de fragmentos que incluso, en su mayoría, se agotaron durante las pruebas genéticas.

Según dijo el titular del IJCF, los cruces de información pudieron hacerse hasta ahora a partir de la implementación de nuevos mecanismos de identificación.

En 2019 comenzaron los análisis con los cuales se empezó a tener ADN de estos restos, y hasta ahora se lograron los cruces genéticos con Conchita.

Incluso, señaló, en los otros tambos también había restos humanos, pero del resto no se pudo obtener información alguna.

Colectivos denuncian omisiones

Hoy las buscadoras han convocado a esta protesta, que comenzó en las instalaciones del IJCF en San Pedro Tlaquepaque, y se movilizó hasta la avenida Lázaro Cárdenas, debido a la indignación de Conchita y el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, pues consideran graves omisiones en el caso, que van desde el tiempo que estuvo Juan Antonio en el IJCF, hasta el hecho de que no se le puedan entregar restos algunos a Concepción.

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Protesta provoca carga vehicular

La protesta ha ocasionado una fuerte carga vehicular, que incluso ha sido notificada por la aplicación Jalisco Alerta, en busca de instar a los automovilistas a tomar vías alternas o evitar la zona.

Hasta el momento no hay una nueva postura por parte del Gobierno de Jalisco respecto del caso de Conchita y su hijo Juan Antonio.

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