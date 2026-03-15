Desde el pasado 13 de marzo se registró una ficha de búsqueda para localizar a Isaac Aréchiga Navarro, un joven estudiante de 15 años de edad que desapareció cuando se dirigía a un centro comercial en Zapopan.

De acuerdo con la ficha de búsqueda compartida por su madre, Isaac Aréchiga Navarro fue visto por última vez el pasado 13 de marzo en Guadalajara.

“Ladys me ayudan a compartir hasta que llegue al último rincón del planeta por favor. Es mi hijo”, escribió Karina Navarro.

La ficha de búsqueda detalla que Isaac mide aproximadamente 1.75 metros, es de tez blanca, complexión delgada, tiene cabello lacio, corto y color café.

Como señas particulares presenta cicatrices en ambos brazos, y al momento de su desaparición vestía camiseta negra, pantalón negro, tenis blanco con negro y gorra negra.

Trascendió que el adolescente salió de su domicilio alrededor de las 13:45 horas en la zona de Bosques de la Victoria, con dirección hacia Plaza La Perla pero después ya no se supo nada de su paradero.

La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas pidió a los ciudadanos que tengan información que ayude a dar con su paradero escribir o llamar al 33 3145 6314.

MF