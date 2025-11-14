Jalisco registró una reducción del 87% en los casos de dengue durante 2025, según se informó en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional “Unidad Transectorial para la Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector”.

Las autoridades estatales atribuyeron este descenso al trabajo coordinado entre dependencias, municipios y brigadas especializadas que han reforzado las acciones para contener la presencia del mosquito transmisor.

La sesión fue encabezada por el subsecretario General de Gobierno, Francisco Ramírez Salcido, quien reconoció el esfuerzo de todo el personal operativo y, particularmente, del Sector Salud.

Destacó que la disciplina en la ejecución de las estrategias ha permitido resultados sostenidos. “Aquí se ha demostrado profesionalismo y compromiso para que esto suceda de manera positiva”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, subrayó que el estado transita un escenario epidemiológico distinto al del año pasado.

Recordó que, mientras en 2024 Jalisco llegó a ocupar el primer lugar nacional en número de casos, hoy se ubica en el sexto sitio por tasa por cien mil habitantes. “La disminución ha sido mayor que en el resto del país. No podemos bajar la guardia, incluso en temporada de frío”, advirtió.

Durante la sesión, el director general del OPD Servicios de Salud Jalisco, Héctor Hugo Bravo Hernández, detalló las acciones desplegadas este año: instalación y lectura semanal de ovitrampas en las 13 regiones sanitarias, rociado intradomiciliario, campañas de fumigación, eliminación masiva de criaderos y permanencia de brigadistas durante el año. También resaltó la capacitación al personal médico en diagnóstico y manejo oportuno para reducir riesgos y evitar defunciones.

Impulsan campaña de prevención

Miguel Aldrete Guzmán, director de Delegaciones Regionales de la SEJ, informó sobre el trabajo conjunto para reforzar la difusión preventiva en centros educativos. La capacitación “Hablemos del Dengue” llegó a personal de todos los niveles, se revisaron 3 mil 860 planteles y 44 edificios administrativos, y se identificaron recipientes de riesgo en patios, jardines, bodegas y estacionamientos.

