Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 8 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 8 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 29%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13