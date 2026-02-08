Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 8 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 8 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 29%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

