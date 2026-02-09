¿Cuál es el municipio más reciente de Jalisco?

El Estado de Jalisco está integrado por 125 municipios, los cuales a su vez están distribuidos en 12 regiones administrativas. Y mientras en la zona Costa Sur se encuentra el más antiguo de la Entidad, es en los Altos donde se ubica el más reciente, el cual, de hecho, tiene poco menos de 20 años de haber conseguido el reconocimiento de su independencia.

Rodeado por Tepatitlán de Morelos, San Miguel el Alto, y Arandas, y teniendo cerca a Yahualica de González Gallo, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán y Jesús María, San Ignacio Cerro Gordo logró su independencia en el año 2003, y en 2007 fue reconocido como el municipio 125. Es, pues, el más nuevo del Estado.

Breve historia de San Ignacio Cerro Gordo, el municipio más reciente de Jalisco

También llamado La Trasquila en referencia a las ovejas que eran llevadas por su lana, el nombre de San Ignacio Cerro Gordo recibió su nombre en honor al San Ignacio de Loyola, como documentan documentos que datan del siglo XIX, dice el Instituto de Información, Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

En principio, San Ignacio Cerro Gordo perteneció a Tepatitlán y posteriormente a Arandas, lugar del que se separó definitivamente hace 19 años.

La localidad fue reconocida como municipalidad a partir del 1 de enero de 2007, cuando el Congreso de Jalisco aprobara que cubría los requisitos que marca la Constitución estatal.

¿Cómo es San Ignacio Cerro Gordo?

Ubicado en la región Altos Sur, San Ignacio Cerro Gordo tiene una extensión de 228.02 kilómetros cuadrados, indicó el IIEG en su "Diagnóstico del municipio" de noviembre de 2025. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, en el municipio habitaban 18 mil 341 personas.

Su territorio es mayormente plano, y su principal montaña es el cerro Gordo, que alcanza una altura de 2 mil 374 metros.

Su clima es templado subhúmedo. Las temperaturas máximas rondan entre los 4.9 y 29.1 tanto la mínima como la máxima a lo largo del año.

La mayor parte del territorio es utilizado con fines de reproducción agropecuaria, y de acuerdo con el sitio oficial del Gobierno de Jalisco, se ha tenido la inquietud de establecer un área natural protegida en el cerro Gordo, debido a que las áreas de bosques han sido afectadas.

Entre los animales que habitan las zonas forestales están ardillas, armadillos, conejo, coyote, liebre, lobo, rata de campo, tlacuache y zorrillo, además de una gran variedad de aves, y ciertos tipos de peces como la carpa y sardina en el único río que hay, El Tule, aunque también hay varios arroyos.

La vegetación está compuesta por especies de ahuehuete, cedros, cerezos y el árbol colorín, aunque también hay plantas medicinales y de ornato.

Se cultiva principalmente agave y maíz , aunque en menor medida también hay frijol, linaza, trigo y sorgo.

La cría de ganado bovino para la producción de leche y carne es la principal actividad agrícola.

Entre las fiestas populares se encuentran las que anualmente se realizan en honor a la Virgen de Guadalupe en el mes de enero, y en la localidad de Dolores se conmemora a la Virgen de Dolores del 16 al 25 de noviembre. Tampoco pueden faltar los tributos a San Ignacio de Loyola en el mes de julio. Todas estas celebraciones se acompañan de una peregrinación a las iglesias por varias rancherías, novenarios, misas, y desfiles con carros alegóricos.

*Con información del Instituto de Información, Estadística y Geográfica de Jalisco, el Inegi, y el sitio oficial del Gobierno de Jalisco

