¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy, lunes 18 de mayo, en Guadalajara?

Este lunes 18 de mayo de 2026, muchos conductores tapatíos acudirán a cargar gasolina para empezar la semana y enfrentan una nueva actualización en las tarifas de los combustibles. Conocer el precio de la gasolina en Guadalajara es un paso fundamental para planificar los gastos de los próximos días, optimizar el presupuesto familiar y evitar cobros excesivos. En una metrópoli donde el automóvil es indispensable, estar al tanto de estas cifras marca una gran diferencia económica a fin de mes para todos los ciudadanos.De acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los costos promedio en la capital de Jalisco muestran ligeras variaciones:ZapopanTlaquepaqueTlajomulcoEl costo final que pagas en la bomba no es estático; depende de factores internacionales y nacionales que se ajustan diariamente. Entre ellos destacan el precio del barril de petróleo, la volatilidad del dólar y los estímulos fiscales del gobierno. Además, la logística de transporte y la ubicación de cada gasolinera influyen en el desembolso final. Por ello, la Profeco recomienda estar atento a las actualizaciones para identificar qué establecimientos ofrecen el mejor rendimiento por cada peso invertido.Manejar en el tráfico de la ciudad merma tu tanque rápidamente, pero puedes aplicar estos consejos prácticos: Recuerda siempre mantenerte informado, compara las diferentes opciones antes de cargar y toma decisiones inteligentes para que el gasto en combustible no desequilibre tus finanzas en este arranque de semana. Cuidar tu vehículo y tu cartera es posible si te anticipas y conoces el mercado.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS