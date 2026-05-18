¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy, lunes 18 de mayo, en Guadalajara?

Este lunes 18 de mayo de 2026, muchos conductores tapatíos acudirán a cargar gasolina para empezar la semana y enfrentan una nueva actualización en las tarifas de los combustibles. Conocer el precio de la gasolina en Guadalajara es un paso fundamental para planificar los gastos de los próximos días, optimizar el presupuesto familiar y evitar cobros excesivos. En una metrópoli donde el automóvil es indispensable, estar al tanto de estas cifras marca una gran diferencia económica a fin de mes para todos los ciudadanos.

Precio de la gasolina Magna, Premium y Diésel hoy 18 de mayo en Guadalajara

De acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los costos promedio en la capital de Jalisco muestran ligeras variaciones:

La gasolina Magna (verde) se cotiza en 23.87 pesos por litro, siendo la opción más buscada.

siendo la opción más buscada. Por su parte, la gasolina Premium (roja) alcanza los 28.77 pesos por litro.

En cuanto al diésel, utilizado por vehículos de carga, el precio se ubica en 26.95 pesos por litro en las estaciones de Pemex y otras franquicias privadas que operan en la zona metropolitana.

Precio de la gasolina Magna, Premium y Diésel hoy 18 de mayo en Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco

Zapopan

La gasolina Magna (verde) se cotiza en 23.78 pesos por litro, siendo la opción más buscada.

siendo la opción más buscada. Por su parte, la gasolina Premium (roja) alcanza los 28.95 pesos por litro.

En cuanto al diésel, utilizado por vehículos de carga, el precio se ubica en 26.54 pesos por litro en las estaciones de Pemex y otras franquicias privadas que operan en la zona metropolitana.

Tlaquepaque

La gasolina Magna (verde) se cotiza en 23.69 pesos por litro, siendo la opción más buscada.

siendo la opción más buscada. Por su parte, la gasolina Premium (roja) alcanza los 28.75 pesos por litro.

En cuanto al diésel, utilizado por vehículos de carga, el precio se ubica en 27.12 pesos por litro en las estaciones de Pemex y otras franquicias privadas que operan en la zona metropolitana.

Tlajomulco

La gasolina Magna (verde) se cotiza en 23.89 pesos por litro, siendo la opción más buscada.

siendo la opción más buscada. Por su parte, la gasolina Premium (roja) alcanza los 28.93 pesos por litro.

En cuanto al diésel, utilizado por vehículos de carga, el precio se ubica en 27.14 pesos por litro en las estaciones de Pemex y otras franquicias privadas que operan en la zona metropolitana.

¿Por qué cambian los precios todos los días en las estaciones?

El costo final que pagas en la bomba no es estático; depende de factores internacionales y nacionales que se ajustan diariamente. Entre ellos destacan el precio del barril de petróleo, la volatilidad del dólar y los estímulos fiscales del gobierno. Además, la logística de transporte y la ubicación de cada gasolinera influyen en el desembolso final. Por ello, la Profeco recomienda estar atento a las actualizaciones para identificar qué establecimientos ofrecen el mejor rendimiento por cada peso invertido.

Te puede interesar: Profeco revela cuál es el supermercado más económico de Jalisco

¿Cómo gastar menos gasolina?

Manejar en el tráfico de la ciudad merma tu tanque rápidamente, pero puedes aplicar estos consejos prácticos:

Evita acelerones bruscos: Mantén una velocidad constante en avenidas como López Mateos.

Revisa la presión de las llantas: Neumáticos desinflados disparan el consumo de gasolina.

Carga por la mañana: Las temperaturas bajas hacen que el combustible sea más denso, dándote más producto por tu dinero al llenar el tanque.

Recuerda siempre mantenerte informado, compara las diferentes opciones antes de cargar y toma decisiones inteligentes para que el gasto en combustible no desequilibre tus finanzas en este arranque de semana. Cuidar tu vehículo y tu cartera es posible si te anticipas y conoces el mercado.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS