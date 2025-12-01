¿Cuántas personas transportará al día la Línea 4 del Tren Ligero?

En un hecho inédito para el país, la futura Línea 4 se convertirá en la primera ruta de transporte de pasajeros que operará dentro del derecho de vía actualmente utilizado por el tren de carga. El proyecto contempla un recorrido de 21 kilómetros con un total de nueve estaciones.

Por el corredor donde se construye la nueva línea habitan alrededor de 275 mil personas y se concentra una amplia actividad comercial e industrial, lo que convierte a esta zona en un punto clave para mejorar la movilidad regional.

¿Cuántas personas transportará?

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la Línea 4 moverá desde su arranque a 116 mil usuarios diarios, una cifra que refleja la demanda potencial y el impacto que tendrá en el sur del Área Metropolitana de Guadalajara.

Además de mejorar la conexión de Tlajomulco con el resto del AMG, el sistema contará con trenes modernos y tecnológicamente actualizados para ofrecer traslados más rápidos, seguros y cómodos.

El proyecto incluye también la rehabilitación urbana en los entornos próximos al trazo, la construcción de pasos a desnivel y la instalación de cruces equipados con alarmas y semáforos, medidas orientadas a reforzar la seguridad de peatones y usuarios.

MF