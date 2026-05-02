La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) confirmó hace algunas semanas una serie de modificaciones para todas las escuelas públicas y privadas de Educación Básica en el Estado. El motivo principal detrás de este ajuste es la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026, entre ellos, la fecha oficial de cuándo es el último día de clases.

Dado que la ciudad de Guadalajara fungirá como una de las sedes oficiales de este evento deportivo, las autoridades estatales han decidido tomar medidas preventivas. El objetivo es garantizar la seguridad de los estudiantes, facilitar la movilidad urbana y evitar el colapso vial durante los días de mayor afluencia turística.

Con estos cambios, el Gobierno de Jalisco asegura que los alumnos no perderán días efectivos de aprendizaje, adaptando el modelo educativo a las exigencias de un evento de talla internacional.

Fechas clave: Clases a distancia y fin de cursos ordinarios

Para esquivar el tráfico y las complicaciones logísticas durante los partidos del Mundial 2026, se ha implementado una estrategia híbrida para el mes de junio.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tomarán clases a distancia los días 11, 18, 23 y 26 de junio.

Estas fechas no fueron elegidas al azar; coinciden exactamente con la ceremonia inaugural y los encuentros futbolísticos programados en la capital tapatía.

Mientras los alumnos estudian desde casa, los maestros realizarán el registro de calificaciones en el sistema del 19 al 26 de junio. Una vez procesadas las calificaciones, la entrega oficial de boletas de evaluación a los padres de familia se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio.

Es fundamental que las familias anoten en su agenda que el fin de clases ordinarias será oficialmente el martes 30 de junio. A partir de ese día, la asistencia obligatoria a las aulas concluye.

¿Qué pasará en julio? Actividades opcionales y el inicio de las vacaciones

Aunque las clases regulares terminan el último día de junio, el calendario de la SEP y las autoridades locales marca que el ciclo escolar no se cierra de forma inmediata.

El 1 de julio, los docentes participarán en la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Posteriormente, los días 2 y 3 de julio, el personal educativo tomará un taller intensivo de formación continua.

Para aquellos alumnos que requieran regularización o apoyo académico extra, las escuelas ofrecerán actividades pedagógicas complementarias opcionales del 6 al 14 de julio.

Durante esa misma semana, específicamente del 6 al 10 de julio, se llevará a cabo la entrega de certificados de fin de nivel.

Para facilitar este trámite, los padres y tutores podrán descargar los documentos de forma gratuita y segura a través de la plataforma digital APPrende Jalisco.

Finalmente, el 15 de julio concluirá de manera oficial el Ciclo Escolar 2025-2026, dando paso al tan esperado receso escolar de verano para toda la comunidad educativa.

ESPECIAL / SEJ

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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