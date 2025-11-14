Viernes, 14 de Noviembre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 14 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 14 de noviembre anticipa que estará con muy nuboso con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 23%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 16 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 19 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

