El crecimiento acelerado de las bicicletas y los patines eléctricos en el Área Metropolitana de Guadalajara avanza más rápido que su regulación. Mientras el sistema MiBici se prepara para incorporar 960 bicicletas eléctricas a partir de junio, el marco normativo estatal sigue sin armonizarse para ordenar este nuevo parque vehicular en los 125 municipios de Jalisco. Hasta ahora, únicamente el Ayuntamiento de Guadalajara ha emitido disposiciones específicas sobre su uso; el resto depende de lineamientos generales que resultan insuficientes.

El bajo costo incide en la compra de bicicletas y patines eléctricos, vehículos que registran un auge en los Centros Históricos, parques y avenidas. El problema es que circulan a más de 40 kilómetros por hora e invaden áreas peatonales, ante la falta de una reforma y sanciones contra conductores infractores.

Por lo pronto, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad anunció que en este año, el sistema contará con 470 estaciones y cinco mil 39 bicicletas, de las cuales 960 serán eléctricas. Para 2030, la meta es alcanzar ocho mil 650 unidades y 800 estaciones, duplicando la infraestructura actual.

Las bicicletas eléctricas del programa estarán limitadas a 25 kilómetros por hora. Si exceden esa velocidad dejan de considerarse vehículos no motorizados, lo que implica otras obligaciones y restricciones. También prohíben circular por banquetas, pero no delimitan con total claridad el uso de las ciclovías en el caso de scooters eléctricos, cuya presencia también se ha multiplicado (MiBici proyecta incluir estos patines en 2027).

En el Congreso del Estado ya se analiza la necesidad de reformar la ley para establecer límites precisos de velocidad y reglas homogéneas para bicicletas y patines eléctricos en todo Jalisco, aunque los cambios están pendientes desde la anterior Legislatura.

Roban 221 unidades de MiBici en 2025; prometen reparar sistema

El robo de bicicletas del sistema MiBici Pública se mantiene como uno de los principales desafíos operativos en el Área Metropolitana de Guadalajara, pese a los ajustes técnicos implementados recientemente por la autoridad.

El pasado sábado, la Secretaría de Seguridad informó la detención de Honorato “N”, de 50 años, quien circulaba en una unidad del sistema en la colonia Lomas de Tejeda, en Tlajomulco, municipio donde el programa no tiene cobertura. La presencia de la bicicleta alertó a elementos de la Policía Metropolitana, quienes al realizar una revisión conforme a protocolo le aseguraron 202 pastillas de clonazepam sin receta. El hombre fue remitido a la Fiscalía de Jalisco y la unidad quedó a disposición del sistema.

No se trata de un hecho aislado. En diciembre, Ricardo “N”, de 47 años, fue detenido en la colonia San Juan de Dios mientras fumaba con una pipa metálica a bordo de una bicicleta de MiBici. Tras la inspección, le aseguraron cuatro envoltorios con aparente marihuana, con un peso aproximado de 65.5 gramos. Además, la bicicleta tenía reporte de robo en la colonia Americana.

En redes se han difundido reportes de unidades robadas y ofrecidas en tianguis o en posesión de personas en situación de calle.

Durante 2025, el sistema registró 221 robos y en lo que va de 2026 suma al menos 21 casos. Desde el inicio de operaciones y hasta el 11 de febrero pasado se acumulan mil 060 unidades robadas, de las cuales 666 han sido recuperadas, es decir, alrededor del 60 por ciento. De éstas, 638 pudieron reincorporarse al servicio tras su rehabilitación, de acuerdo con datos de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM).

El administrador de la AMIM, Antonio Martín del Campo, reconoció que el sistema enfrenta un problema de robo, aunque aseguró que la incidencia se mantiene por debajo del 10%, cifra menor a la registrada en otras ciudades. “Es un problema que justamente tiene que ver con los puertos (de anclaje)… Sí, habíamos tenido un alza… pero sí las hemos venido recuperando”, señaló.

Detalló que se modificó la tecnología del perno para reducir el tiempo de apertura de 10 a un segundo y que las nuevas estaciones ya no presentan esa falla. Además, se reforzará la geolocalización para monitorear en tiempo real cada unidad. “Esperemos que a partir de la semana que viene este problema lo dejemos de tener”, concluyó.

Aspectos a mejorar

Dar mantenimiento mayor a las bicicletas mecánicas existentes.

Renovar el lote de bicicletas mecánicas y sustituir unidades en mal estado.

Atender la falta de mantenimiento general que mantiene bicicletas viejas o sin funcionar.

Resolver el problema histórico de balanceo de bicicletas entre estaciones.

Garantizar disponibilidad de bicicletas en estaciones de alta demanda.

Reparar bicicletas que permanecen semanas ancladas sin mantenimiento.

Expandir el polígono del sistema, particularmente hacia el Oriente de la ciudad.

Aclarar y justificar el aumento en la anualidad frente a las mejoras reales del sistema.

Ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura ciclista existente.

Garantizar que no se roben las unidades con facilidad

Mejorar la conectividad entre ciclovías.

Garantizar vigilancia y aplicación de sanciones a vehículos que invaden la infraestructura ciclista.

Aspectos legales

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco equipara a las bicicletas de pedaleo asistido con las bicicletas convencionales, siempre que no superen los 25 km/h (Artículo 5).

Si no exceden 25 km/h

Pueden circular por:

Ciclovías y carriles exclusivos para bicicletas.

Vialidades donde esté permitida la circulación ciclista (arroyo vehicular).

Infraestructura destinada a la movilidad activa.

No pueden circular por

Banquetas de uso peatonal (Artículo 121).

Plazas, andadores o espacios exclusivos para peatones sin descender del vehículo.

Ciclovías, si superan el límite de 25 km/h.

Si superan 25 km/h

Dejan de considerarse vehículos no motorizados.

Pasan a la categoría de vehículos motorizados.

Podrían requerir registro, placas u otros requisitos legales.

No deben usar ciclovías.

Deben circular por el arroyo vehicular bajo las reglas aplicables a vehículos motorizados.

Ven pendientes en el sistema

El 13 de enero, el gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), anunció una nueva etapa de MiBici Pública, con expansión territorial y bicicletas eléctricas, medida que generó inconformidad entre usuarios.

Las quejas se centran en el aumento de la anualidad y en el estado de las cuatro mil bicicletas mecánicas en operación desde 2014. Usuarios como Joel Bañuelos afirman que las unidades lucen viejas y sin mantenimiento, lo que incluso los ha llevado a considerar dejar la membresía.

También se cuestionó el cobro adicional de 10 pesos por desanclaje de bicicletas eléctricas por 10 minutos. Miguel Preciado criticó que, pese al alza en la suscripción, no haya mejoras visibles en balanceo, estaciones o cobertura.

El administrador de la AMIM, Antonio Martín del Campo, aseguró que habrá mantenimiento mayor a las bicicletas actuales y que el plan contempla alcanzar 800 estaciones y ocho mil 650 unidades para 2030.

Persisten reclamos por fallas de balanceo, robos y falta de infraestructura ciclista. Usuarios subrayan que ampliar el sistema no será suficiente sin ciclovías conectadas, mantenimiento adecuado y mayor vigilancia vial.

CT