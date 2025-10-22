Conoce los puntos más bellos para celebrar el Día de Muertos en Tlaquepaque

La belleza, el legado, la alegría y las tradiciones de Jalisco se reflejan especialmente durante el Día de Muertos, pues son varios los municipios que año con año se esfuerzan por ofrecer los mejores eventos y los espacios ideales para vivir esta fecha al máximo.

Una de las localidades más destacadas es San Pedro Tlaquepaque, que con su encanto, música y color siempre ofrece rincones únicos para disfrutar de esta celebración.

Al ser un lugar donde abundan los artesanos, tanto las calles como la plaza principal se llenan de hermosas decoraciones alusivas y, por supuesto, de los tradicionales altares de muertos.

A partir del 2 de noviembre, en el Centro Cultural El Refugio y las principales calles del Centro Histórico, los visitantes podrán maravillarse con espectaculares ofrendas elaboradas por las manos de los tlaquepaquenses.

Y es que sus habitantes no escatiman en creatividad, por lo que podrás admirar monumentales proyectos llenos de flores de cempasúchil, papel picado, velas, artesanías y mucho más.

Anímate a recorrer las calles este Día de Muertos y apreciar uno de los símbolos más representativos de la festividad.

Pero eso no es todo, ya que si lo que buscas es un ambiente más dinámico, el Gobierno Municipal te invita a disfrutar del Festival de Muertos, disponible del 31 de octubre al 2 de noviembre.

El evento se llevará a cabo en el Jardín Hidalgo, el Museo Pantaleón Panduro, el Centro Cultural El Refugio y el panteón de Tlaquepaque, donde habrá exposiciones de arte, conciertos, talleres, muestras gastronómicas y concursos. Todo esto convierte al lugar en una opción perfecta para compartir con familia y amigos.

Si prefieres una experiencia más tranquila, íntima y un tanto misteriosa, el cementerio de Tlaquepaque se iluminará únicamente con la luz de las velas. Aunque el propósito principal es rendir homenaje a los difuntos, también podrás ser testigo de algunas de las leyendas más emblemáticas del sitio .

Más allá de su historia, su hermosura y su amplia oferta cultural, Tlaquepaque es el destino ideal para una escapada, y lo mejor es que se encuentra a tan solo 15 minutos de Guadalajara.

Atrévete a descubrir la magia, la energía y el atractivo de esta ciudad a través de una de las celebraciones más fascinantes y tradicionales que existen.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP