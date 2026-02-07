La Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos en Puerto Vallarta emitió un comunicado oficial en el que se advierte a la ciudadanía residente y visitante del municipio, condiciones de alto oleaje, fuertes corrientes de retorno y la presencia de bandera roja en diversas playas del municipio durante todo el fin de semana.

Las condiciones causadas por las marejadas generan un alto riesgo para bañistas y embarcaciones, ya que las olas pueden alcanzar alturas peligrosas y el mar se mantiene inestable.

Por ello, se recomienda a la población, seguir las siguientes indicaciones:

Respetar en todo momento la bandera roja y las indicaciones del personal de Guardavidas.

y las indicaciones del personal de Guardavidas. Evitar ingresar al mar mientras prevalezcan estas condiciones.

mientras prevalezcan estas condiciones. No perder de vista a menores de edad y personas adultas mayores.

Evitar actividades acuáticas recreativas.

En caso de observar a una persona en riesgo, no intentar rescatarla por cuenta propia y dar aviso inmediato a las autoridades.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Así mismo, la dependencia recomendó a hoteleros y restauranteros:

Asegurar o retirar muebles, camastros, sombrillas y equipamiento ubicados en zonas cercanas a la playa.

Tomar precauciones adicionales en la franja costera, ya que la altura de las olas puede ocasionar daños a infraestructura y mobiliario.

Mantener comunicación con las autoridades y atender las indicaciones emitidas

Por último, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta solicitan comunicarse de inmediato al número global de emergencias 911 ante cualquier incidente que se presente en el municipio.

