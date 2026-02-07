La Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos en Puerto Vallarta emitió un comunicado oficial en el que se advierte a la ciudadanía residente y visitante del municipio, condiciones de alto oleaje, fuertes corrientes de retorno y la presencia de bandera roja en diversas playas del municipio durante todo el fin de semana.Las condiciones causadas por las marejadas generan un alto riesgo para bañistas y embarcaciones, ya que las olas pueden alcanzar alturas peligrosas y el mar se mantiene inestable.Por ello, se recomienda a la población, seguir las siguientes indicaciones:Así mismo, la dependencia recomendó a hoteleros y restauranteros:Por último, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta solicitan comunicarse de inmediato al número global de emergencias 911 ante cualquier incidente que se presente en el municipio.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB