Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 30 de octubre de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 30 de octubre prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 1 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 2 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

