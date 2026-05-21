Congreso de Jalisco reporta avances de la Agenda 8M

La diputada Cuquis Camarena, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Jalisco, presentó los avances y resultados de la Agenda 8M, una iniciativa legislativa impulsada para fortalecer la igualdad, la paridad de género y el derecho de niñas, adolescentes y mujeres a vivir libres de violencia en el estado.

Durante el encuentro, en el que participaron representantes de los tres Poderes del Estado, colectivos, asociaciones civiles, abogadas, litigantes y partidos políticos, la legisladora destacó que esta agenda nació como una propuesta del PRI, pero con el proceso legislativo logró el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias del Congreso local .

CORTESÍA.

La Agenda 8M contempla 19 iniciativas que reforman más de 15 leyes estatales. De ellas, seis ya fueron aprobadas por el pleno del Congreso; cinco cuentan con aprobación en comisiones y se encuentran en primera lectura; otras cinco tienen dictamen positivo en espera de votación; y tres continúan en análisis legislativo.

Entre los principales avances destacan la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores, la incorporación del concepto de violencia obstétrica en la legislación estatal y la inclusión de principios rectores con perspectiva de género. También sobresale la tipificación del reclutamiento forzado, con penas de hasta 50 años de prisión, así como las reformas conocidas como “veto a violentadores”, que impedirán ocupar cargos públicos municipales y paraestatales a personas condenadas por violencia de género o que sean deudoras alimentarias.

Asimismo, avanzan reformas para garantizar la paridad de género en el Poder Judicial, el gabinete estatal, organismos públicos y el propio Congreso local , además de propuestas enfocadas en fortalecer la protección laboral y restringir el acceso de agresores al servicio público.

Entre las iniciativas en proceso se encuentran la creación del Observatorio Jalisciense contra las Violencias de Género, una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, un registro estatal de agresores y juzgados especializados en violencia familiar y de género dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres.

Como parte de los trabajos legislativos, también se impulsa una reforma al Código Penal de Jalisco para tipificar la cohabitación forzada, práctica que obliga a niñas y adolescentes a vivir en unión con personas adultas.

Al evento asistieron autoridades y representantes institucionales, entre ellas Ana Gabriela Velasco García, Miriam Haydeé Rincón Ochoa, Sofía García Mosqueda y Laura Haro Ramírez.

CORTESÍA.

SV