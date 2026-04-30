Congreso de Jalisco reconoce legado de diputadas de la LXIII Legislatura

El Congreso del Estado de Jalisco conmemoró el trabajo de las diputadas de la LXIII Legislatura con la develación de sus fotografías en el salón “Exlegisladoras Jaliscienses”, en un acto orientado a preservar la memoria política y visibilizar la participación de las mujeres en la vida pública .

La ceremonia fue encabezada por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María del Refugio Camarena Jáuregui, junto con el presidente de la Mesa Directiva, Julio César Hurtado Luna, y la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández.

Durante su intervención, Camarena Jáuregui subrayó que este reconocimiento destaca la aportación de las legisladoras al desarrollo político y social del estado , además de reforzar la importancia de la unidad entre mujeres en espacios de decisión. En ese contexto, citó a Margaret Thatcher para enfatizar que los avances en representación femenina responden al esfuerzo y la preparación.

Asimismo, resaltó el trabajo de la Bancada de Mujeres de la LXIII Legislatura, que impulsó iniciativas en favor de los derechos de las mujeres, la paridad, la erradicación de la violencia de género y el reconocimiento del trabajo de cuidados, entre otras agendas sociales.

Aunque reconoció avances en la representación política femenina, también advirtió que persisten desafíos para alcanzar una igualdad sustantiva en los espacios públicos. La jornada concluyó con un reconocimiento a las exdiputadas y la colocación de sus imágenes , como testimonio permanente de su contribución a un Jalisco más incluyente.

SV