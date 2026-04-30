CFE anuncia cortes de luz en Los Altos de Jalisco por mantenimiento; conoce la fecha

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará una suspensión temporal del servicio eléctrico en distintas comunidades de la región de Los Altos de Jalisco , como parte de trabajos programados para fortalecer la infraestructura y garantizar un suministro más eficiente y continuo.

Fecha, horario y duración del corte

De acuerdo con el aviso oficial, la interrupción se llevará a cabo el domingo 3 de mayo de 2026 y tendrá una duración aproximada de siete horas, en un horario que va de las 11:00 a las 18:00 horas. Esta medida responde a labores técnicas enfocadas en mejorar la red eléctrica y prevenir fallas futuras en el servicio.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Las áreas donde se suspenderá el suministro incluyen, en el municipio de Acatic , las localidades de Tierras Coloradas y El Refugio ; en Tepatitlán de Morelos , el fraccionamiento Juan Pablo II ; y en Zapotlanejo, la comunidad de Corralillos .

La CFE detalló que estas acciones forman parte de su programa de mantenimiento y modernización para optimizar la calidad del servicio.

La empresa subrayó que la interrupción es necesaria para proteger tanto al personal que realizará los trabajos como a la población, debido a la naturaleza de las maniobras en la red eléctrica. Asimismo, agradeció la comprensión de los usuarios por las posibles molestias.

Para dudas, reportes o aclaraciones, la CFE mantiene disponible el número telefónico 071, donde se brinda atención directa a la ciudadanía.

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¿Cómo pagar el recibo de CFE en línea?

Liquidar tu recibo de luz de la CFE por internet es un proceso ágil y confiable, ya sea desde el sitio oficial o mediante la aplicación CFE Contigo, disponible para dispositivos iOS y Android. Para hacerlo, primero debes crear una cuenta, asociar tu número de servicio y contar con una tarjeta bancaria. El pago suele verse reflejado en un lapso máximo de 48 horas.

Para completar el proceso, inicia sesión en la plataforma digital correspondiente. Después, accede al apartado donde se enlistan tus recibos registrados y selecciona el más reciente. Posteriormente, elige la opción de pago, define el método que prefieras —como tarjeta de crédito, débito o incluso puntos BBVA— y confirma la operación. Al finalizar, recibirás un comprobante directamente en tu correo electrónico como respaldo de la transacción.

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