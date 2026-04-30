Zapopan reúne a miles de familias en festejo por el Día de las Niñas y los Niños

Con el objetivo de seguir reforzando la apuesta del municipio de fortalecer los espacios públicos para la convivencia familiar y la infancia, alrededor de 16 mil personas se dieron cita este miércoles a “La Gran Fiesta de Abril”, evento el cual fue organizado por el Gobierno de Zapopan para celebrar el Día de las Niñas y los Niños.

De acuerdo con datos del INEGI, en Zapopan viven más de 430 mil personas las cuales son menores de 18 años, cifra que representa cerca del 27% de la población del municipio, el cual es uno de los porcentajes más altos dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Dentro de este contexto, las autoridades municipales han impulsado durante los últimos años actividades y espacios públicos destinados a la convivencia de la comunidad y la realización de eventos gratuitos dirigidos a familias de Zapopan.

El evento dio inicio desde las 16:00 y terminará a las 21:00 horas, donde niñas, niños y familias participan en actividades gratuitas como pista de go karts, rally de exploración, rally de bomberos, brincolines acuáticos, talleres, cuenta cuentos y espectáculos de payasos, además de presentaciones musicales a cargo del grupo Canela. Además, se realizaron sorteos de bicicletas, patinetas y balones para las y los asistentes.

La celebración se está desarrollando en uno de los espacios públicos más representativos del municipio, el Parque de las Niñas y de los Niños, el cual en los últimos años ha sido utilizado para actividades deportivas, culturales y recreativas enfocadas principalmente en niñas, niños y familias.

Organismos como la UNICEF ha señalado que este tipo de espacios públicos y actividades comunitarias como las que está llevando a cabo el gobierno de Zapopan, contribuyen al desarrollo social y emocional de niñas y niños, particularmente en ciudades donde el acceso a actividades recreativas gratuitas y áreas de convivencia suele ser limitado para muchas familias.

La coordinadora general de Cercanía Ciudadana de Zapopan, Ana Izaura Amador Nieto, destacó que con este tipo de celebraciones se busca fortalecer la convivencia familiar y mantener a la niñez como parte central de la vida pública del municipio.

“Gracias a nuestro presidente municipal Juan José Frangie y a nuestro gobernador Pablo Lemus tenemos lo que hoy en día nuestra ciudad representa la ciudad de las niñas y de los niños”, expresó.

Además, hizo un llamado a las familias que asistieron a aprovechar las actividades organizadas durante la jornada.

“Lo único que le pido a todas las familias el día de hoy es que nos prometan que se van a divertir muchísimo, disfruten de las sorpresas, vayan a todos los talleres y recuerden que en la ciudad de las niñas y los niños todo se vive con una sonrisa”, comentó.

Por último, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, resaltó la participación de familias completas en el festejo y recalcó el enfoque del municipio hacia actividades dirigidas a la infancia.

“Me da mucho gusto ver que el día de hoy niñas, niños, mamás y papás estamos muy contentos de que tengamos esta fiesta y sepan que Zapopan siempre será la ciudad de las niñas y de los niños”, concluyó.

MF