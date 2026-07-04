Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 4 de julio anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

