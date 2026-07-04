Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 4 de julio anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Lunes 6 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Sábado 11 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México