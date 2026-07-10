Este viernes 10 de julio del 2026, la Fiscalía de Jalisco confirmó el asesinato de Benjamín Medrano Quezada, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, en calles de Guadalajara, ¿pero qué es lo que se sabe del crimen hasta ahora?

De acuerdo con informes preliminares, el político perdió la vida tras recibir un certero disparo de proyectil de arma de fuego , lo que movilizó de urgencia a las corporaciones de rescate médico.

El reporte oficial de la Fiscalía de Jalisco: ¿Cómo ocurrieron los hechos?

Las primeras indagatorias dadas a conocer por autoridades revelan que el evento correspondió a una agresión directa y planificada de forma anticipada contra Benjamín Medrano por parte de un sujeto que no fue identificado ya que portaba un casco de motociclista.

El ataque se consumó de forma sorpresiva el pasado 07 de julio al interior de un negocio ubicado en el cruce de avenida Experiencia 3500 y Cintra, en la colonia Santa Elena de la Cruz . Los informes de la Fiscalía señalan que un sujeto "robusto" y con el casco puesto entró y le disparó una sola vez en la cabeza a Benjamín Medrano.

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"Se recibe reporte mediante el 911, donde refiere el reportante que un cliente estaba al interior de su negocio cuando ingresó un hombre con casco puesto y robusto, realizando una detonación de arma de fuego; menciona que al parecer ya no cuenta con signos vitales, ya que se encuentra sangrando de la cabeza", precisó uno de los agentes encargados del caso.

La escena del crimen quedó bajo resguardo pericial para el levantamiento de los indicios balísticos correspondientes y la posterior integración del expediente bajo los protocolos legales vigentes de la institución de procuración de justicia.

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De acuerdo con el fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, el político estuvo en calidad de no identificado hasta la noche de este 09 de julio , cuando fue identificado por su hermana.

Hasta ahora, no se ha confirmado de forma oficial si hay personas detenidas por este crimen; de igual forma, la Fiscalía no ha establecido de manera oficial el móvil del homicidio debido a que las indagatorias aún están en curso.

JM