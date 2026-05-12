Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este martes 12 de mayo prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Viernes 15 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tapalpa