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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este martes 12 de mayo prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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