Martes, 12 de Mayo 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este martes 12 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.

Según se comunicó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Viernes 15 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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