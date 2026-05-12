Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este martes 12 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.Según se comunicó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Viernes 15 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Ciudad de México