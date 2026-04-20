Las condiciones del clima se han vuelto cada vez más impredecibles, en gran parte por los efectos del cambio climático. En un mismo día pueden presentarse calor intenso, lluvias repentinas o incluso descensos bruscos de temperatura, por lo que revisar el pronóstico se ha vuelto clave antes de salir de casa. Para este martes 21 de abril, habitantes de Guadalajara deberán mantenerse atentos ante posibles variaciones a lo largo del día.

Pronóstico para este martes

De acuerdo con las previsiones, existe un 25% de probabilidad de lluvia durante el día, mientras que por la noche el riesgo disminuye a un 10%. La temperatura máxima alcanzará los 31 grados centígrados , con una mínima de 15 grados, lo que indica un ambiente cálido durante la tarde y fresco en las primeras horas del día.

Además, se espera una nubosidad cercana al 35%, lo que podría generar momentos de cielo parcialmente cubierto. Ante este panorama, lo más recomendable es estar preparado: llevar paraguas puede ser útil, pero sin perder de vista que las lluvias no serán constantes.

Un clima cambiante en la ciudad

El clima en Guadalajara se caracteriza por ser templado subhúmedo con tendencia subtropical, marcado principalmente por dos grandes periodos: uno seco y otro lluvioso. Durante la primavera, predominan los días cálidos y con poca humedad, aunque conforme avanzan los meses, el calor se intensifica.

Mayo y junio suelen ser los periodos más calurosos, con temperaturas que pueden alcanzar hasta los 35 grados, lo que convierte a esta etapa en una de las más intensas del año para la ciudad.

Temporadas y extremos históricos

Las lluvias llegan regularmente entre junio y octubre, acompañadas de tormentas eléctricas, vientos fuertes e incluso granizadas , lo que provoca un descenso en la temperatura promedio. Julio destaca como el mes con mayor cantidad de precipitaciones y días nublados.

El otoño reduce la frecuencia de lluvias, aunque trae consigo vientos más frescos. Durante el invierno, las temperaturas pueden descender considerablemente, con promedios cercanos a los 5 grados e incluso heladas ocasionales.

En cuanto a los registros históricos, la ciudad ha experimentado extremos importantes: el 6 de mayo de 1994 se alcanzó una temperatura máxima de 38.7 grados, mientras que el 14 de diciembre de 1997 se registró una mínima de -7 grados, evento que incluso derivó en una inusual caída de nieve, la segunda documentada en la historia local.

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