¿Lloverá esta noche del lunes 23 de marzo en Guadalajara?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la región Pacífico Centro espera hoy, lunes 23 de marzo, cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en Jalisco

Por: El Informador

Se prevé lluvia en Guadalajara hoy 23 de marzo. ESPECIAL / UNSPLASH / EL INFORMADOR / ARCHIVO

El pasado domingo 22 de marzo, en algunos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) por la tarde, se registró ligera lluvia en gran parte de la ciudad. Tras esto, la población se pregunta si en la noche de hoy lunes 23 de marzo lloverá. En esta nota te decimos cuál es el pronóstico para este horario. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la región Pacífico Centro espera hoy, lunes 23 de marzo, cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en Jalisco y Michoacán. 

Pronóstico para Guadalajara la noche de este lunes 23 de marzo 

De acuerdo con Meteored, para Guadalajara se prevé durante la noche cielo cubierto con temperaturas cercanas a los 19 °C. A continuación te dejamos los horarios con su respectivo pronóstico. 

Hora  Temperatura Pronóstico
19:00 21 °C Lluvia débil
20:00 20 °C Parcialmente nuboso
21:00 20 °C Parcialmente nuboso
22:00 19 °C Parcialmente nuboso
23:00 19 °C Cubierto

Clima en Guadalajara hoy lunes 23 de marzo

Este lunes 23 de marzo se pronostican vientos del noroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 8 km/h. 

Por otro lado, por la tarde, chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperatura alrededor de los 25 °C. 

Clima en Jalisco hoy lunes 23 de marzo

De acuerdo al sitio oficial de Tiempo3, se prevé que este lunes 23 de marzo en Jalisco haya cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilan entre 19 °C y 27 °C. El viento tendrá una intensidad entre 2 km/h y 12 km/h.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Meteored y Tiempo3. 

