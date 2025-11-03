Lunes, 03 de Noviembre 2025

Clima Guadalajara: ¿Cuándo frío hará el martes en la ciudad?

De acuerdo al pronóstico del clima, se prevé para el martes principalmente cielos despejados en Guadalajara

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha comenzado a sentir el descenso de temperaturas. EL INFORMADOR / ARCHIVOO / ESPECIAL / CANVA

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha comenzado a sentir el descenso de temperaturas y esta semana, la primera de noviembre, el termómetro bajará aún más. Estos son los detalles del frío para la ciudad:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, pronosticó que el martes 4 de noviembre, el frente frío núm. 12 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán y el sureste del territorio nacional

La masa de aire frío asociada al frente empezará a modificar sus características, propiciando un ascenso gradual de las temperaturas vespertinas en estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, sin embargo, se mantendrá el ambiente frío al amanecer con bancos de niebla en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán; asimismo, prevalecerá el evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 70 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 30 a 50 km/h durante la mañana en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Frío en Guadalajara

Sin embargo, en Guadalajara, se prevé para el martes principalmente cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre 9 °C y 27 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 27 km/h por la mañana.

Martes 27 – 9 °C
Miércoles 28 – 7 °C
Jueves 28 – 8 °C
Viernes 28 – 9 °C
Sábado 28 – 10 °C
Domingo 28 – 9 °C

Se prevé un martes con temperatura mínima de 9 °C, pero todavía sería menor este miércoles 5 de noviembre, donde alcanzaría hasta los 7 °C (según el pronóstico hasta del lunes a las 13:20 horas)

Frente frío núm. 12

El miércoles, el frente frío núm. 12 se localizará sobre el mar Caribe, originando chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de mantener valores bajos de temperatura en la península de Yucatán. En el resto del territorio mexicano continuará el ascenso de las temperaturas.

El jueves, el frente núm. 12 se extenderá con características de estacionario sobre el mar Caribe, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en la península de Yucatán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

