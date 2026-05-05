Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este martes 5 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 10%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Domingo 10 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan