Martes, 05 de Mayo 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este martes 5 de mayo prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 35%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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