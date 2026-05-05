Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este martes 5 de mayo prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 35%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

