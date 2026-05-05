Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este martes 5 de mayo prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 35%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tapalpa