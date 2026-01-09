Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 9 de enero informa que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara