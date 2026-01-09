Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 9 de enero informa que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

