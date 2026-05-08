Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 8 de mayo informa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 16%.Según se comunicó, el clima presenta un 5% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa