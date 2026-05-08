Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 8 de mayo informa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 16%.

Según se comunicó, el clima presenta un 5% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

