Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

El clima en Zapopan para este viernes 6 de febrero informa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

