Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este viernes 6 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

