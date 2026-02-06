Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 6 de febrero anticipa que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Martes 10 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos