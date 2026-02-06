Viernes, 06 de Febrero 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

El clima en Guadalajara para este viernes 6 de febrero anticipa que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 10 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

